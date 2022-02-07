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«Союзнический ответ»: Министр обороны Польши прокомментировал прибытие американских военных

07 февраля 2022, 10:03

«Союзнический ответ»: Министр обороны Польши прокомментировал прибытие американских военных

Прибытие в Польшу американских военных — лучший ответ НАТО на агрессивную политику России. Такое мнение высказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя вчерашнее прибытие в Польшу первой группы военных из Штатов.

«Мы последовательно укрепляем безопасность Польши и восточного фланга НАТО. Военные 82-й воздушно-десантной дивизии только что приземлились в аэропорту Жешува. Это наш союзнический ответ на растущий кризис, который вызван агрессивными действиями России», — заявил он.

В аэропорт «Ясенка» поблизости Жешува вчера, 6 февраля, прибыл военно-транспортный самолет C-17 ВС США, которым в Польшу переброшена первая большая группа американских военных.

В Польшу в общей сложности прибудет 1 700 американских военнослужащих из состава 82-й ВДД. Весь процесс перебрасывания американских войск может продлиться до нескольких дней.

В Госдепартаменте США заявили, что настало время укреплять восточный фланг НАТО на фоне российской угрозы. Дипломатический путь разрешения ситуации вокруг Украины на данный момент не сработал, как это ожидалось западом. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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