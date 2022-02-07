На Донетчине за сутки выявили 620 новых случаев коронавируса

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 620 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

От осложнений вследствие заболевания умерли еще пять пациентов, а выздоровели 215.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 190 918 человек. Из них 167 514 пациентов выздоровели, 5362 — умерли.

По данным Минздрава, за воскресенье, 6 февраля, в Украине выявили 23 378 случаев заражения коронавирусом, что на 4 473 случая меньше, чем днем ранее.