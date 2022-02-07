Ермак объявил о выздоровлении от коронавируса

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован. Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает», — рассказал Ермак.



Он отметил, что «все планы на эту неделю в силе».



В частности, ожидается, что 10 февраля в Берлине состоится встреча советников лидеров Нормандского формата. Украинскую делегацию возглавит Ермак.

3 февраля стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак повторно заболел коронавирусной болезнью.