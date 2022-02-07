У Байдена допустили российскую аннексию Донбасса

Россия может атаковать Украину в разных формах, в том числе аннексировать Донбасс. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNBC.



«Мы верим, что россияне создали возможности для проведения значительной военной операции в Украине, и мы упорно работаем, чтобы подготовить ответ», — сказал он



По словам Салливана, форма атаки может быть разнообразной: аннексия Донбасса, кибератаки либо полномасштабное вторжение.



«Мы интенсивно работали в последние несколько месяцев, потому что речь идет не только о подготовке к одной чрезвычайной ситуации. Это подготовка ко всем непредвиденным ситуациям и сотрудничество с нашими союзниками и партнерами над тем, как будет выглядеть ответ по каждому из этих случаев», — подчеркнул советник.



В ходе интервью ABC он заявил, что существует вероятность атаки со стороны РФ «в любой момент».



«Мы уверены, что существует очень высокая вероятность того, что Владимир Путин отдаст приказ об атаке на Украину. Это может принимать разные формы и произойти как завтра, так и через несколько недель», — указал Салливан.



«Путин поставил себя в позицию с развертыванием войск, чтобы можно было действовать агрессивно против Украины в любой момент», — уточнил он.



Советник по нацбезопасности напомнил, что США сотрудничают с союзниками и продолжают настаивать на дипломатическом пути решения проблемы.



По его утверждению, Вашингтон готов ответить независимо от решения России.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. По его словам, политики обсудили «дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокированию процесса мирного урегулирования».