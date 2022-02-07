Ляшко назвал сроки, когда ежесуточный рост COVID-19 составит 60 тысяч человек

Количество новых случаев коронавируса в ближайшие две недели может возрасти до 60 000 в сутки. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга.



По его словам, четвертую неделю подряд в стране фиксируется рост количества новых случаев COVID-19. За минувшую неделю выявлено 242 942 случая.



Ляшко отметил, что прирост новых зарегистрированных случаев за текущие семь дней составил 44%.



«Это первая неделя из четырех последних, когда количество новых случаев коронавируса за неделю не удвоилось. Мы прогнозируем, что в ближайшие две недели эта цифра может увеличиться еще — до 60 000 человек в сутки», — сообщил глава Минздрава.



Он пояснил, что, принимая во внимание опыт других стран, где от начала возрастания заболеваемости до пика проходит примерно месяц, в Украине возрастание продолжается четыре недели подряд. На следующей, пятой неделе, ожидается рост заболеваемости, а уже с седьмой недели она, возможно, начнет стабилизироваться и снижаться.

По данным Минздрава, за воскресенье, 6 февраля, в Украине выявили 23 378 случаев заражения коронавирусом, что на 4 473 случая меньше, чем днем ранее.