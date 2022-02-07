Задержание жительницы села Гранитное, которая передавала данные о ВСУ боевику "ДНР". Фото: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Жительнице Волновахского района Донецкой области сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



По данным следствия, в январе 0222 года жительница села Гранитное Волновахского района мнонократино с помощью мессенджера на телефоне передавала участнику НВФ группировки «ДНР» данные о дислокации военных подразделений ВСУ в населенном пункте и на прилегающей территории.

В частности, злоумышленница, имея образование картографа передала боевику детальную информацию в виде фотокарт местности, где были нанесены условные обозначения о технике, окопах, блиндажах, блокпостах, домах и укрытиях, которые используются военнослужащими ВСУ.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана на КПВВ «Новотроицкое» в порядке статьи 208 УПК Украины.



В данный момент в отношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 200 000 гривен.