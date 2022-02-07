Более тысячи тонн оружия и оборудования: Кулеба заявил о рекордной поддержке Украины

Более 1 000 тонн оружия и оборудования получила Украина за последнее время. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Украина получает сегодня усиленную политическую, безопасную и экономическую поддержку. Общий объем за последние недели, месяцы превысил 1,5 миллиарда. Общий вес доставленного оружия — более 1000 тонн», — отметил министр.



Кулеба добавил, что рекордные объемы поддержки усиливают позиции Украины за столом переговоров, а ключевая тема международной политики — не допустить очередную волну войны России против Украины.



«Рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение, потому что они усиливают позицию Украины за столом переговоров», — сказал он.

Министры иностранных дел Германии, Чехии, Австрии и Словакии совершат 7-8 февраля визиты в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.