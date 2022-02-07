В Берлине анонсировали встречу «нормандских» советников

Встреча «нормандской четверки» на уровне советников глав государств может состояться на этой неделе. Об этом сообщила официальный представитель правительства Германии Кристиане Хоффманн.



«Подготовка еще идет, есть указания на то, что она состоится еще на этой неделе», — приводит слова Хоффманн «Интерфакс-Украина».



Она подчеркнула, что речь идет о встрече на уровне советников лидеров стран.

В Нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.



26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.



Кроме того, стороны провели аудит Минских соглашений и договорились провести следующую встречу через две недели в Берлине.