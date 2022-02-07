Бербок объяснила, почему вновь едет в Украину

Второй визит в Украину, который состоится менее чем за месяц, глава МИД Германии Анналена Бербок «продолжит дипломатические усилия», возникшие из-за ситуации у границ Украины.



Об этом идет речь в ее заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.



«Мы все понимаем, что поставлено на карту, когда наблюдаем за введением российских войск в пограничный район с Украиной, военными маневрами и другими угрожающими жестами и провокациями: на карту поставлено не что иное, как мир в Европе. Борьба за это со всей нашей силой и решительностью должна стоить всех усилий», — подчеркнула Бербок.



По этой причине кроме политических переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, на этот раз Бербок поедет на линию столкновения на Донбассе.



«Я выслушаю жителей и узнаю из первых уст об их опыте, впечатлениях и опасениях, чтобы потом включить это в политические переговоры, которые мы намерены активно продвигать», — отметила министр.

Министры иностранных дел Германии, Чехии, Австрии и Словакии совершат 7-8 февраля визиты в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.