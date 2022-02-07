Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли на Донбасс

Министр иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский находятся в Луганской области. Об этом на брифинге сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



«Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице Луганской», — рассказал министр. По его словам, главы МИД на Донбассе могут посмотреть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению.



Кроме того, во вторник все трое министров прибудут в Киев.



Кулеба напомнил, что в сегодня в столицу Украины прилетит глава МИД Германии Анналена Бербок, которая во завтра также отправится на Донбасс. Кроме того, во вторник Украину посетят президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.