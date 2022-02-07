РФ должна прекратить скопление военных сил на границах, заявили в ЕС

Украина не представляет никакой угрозы для РФ, и Кремль должен прекратить неоправданное скопление военных сил на границах.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано во время ежедневного брифинга в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

По его словам, намерения президента РФ Владимира Путина известны только самому хозяину Кремля.

«Настоящие намерения Путина известны только Путину, но государства-члены очень четко заявили, что накопление такого огромного количества личного состава и военной техники на границах соседнего государства — это ничем не спровоцированная, неоправданная вещь. И это очевидно, что они там не для того, чтобы выпить кофе или устроить пикник», — заявил Стано.

По его убеждению, с точки зрения Евросоюза для такого большого скопления военных сил нет никаких причин — Украина не представляет никакой угрозы, а Евросоюз и западное сообщество не сделали ничего, чтобы РФ чувствовала себя в опасности.



«Эти неспровоцированные и неоправданные действия должны прекратиться», — подчеркнул Стано.

Газета The Washington Post, ссылаясь на «многочисленные источники» из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки, распространила утверждения о том, что Россия «стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения».

Россия может атаковать Украину в разных формах, в том числе аннексировать Донбасс. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.