Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Столтенберг и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины

07 февраля 2022, 15:43

Столтенберг и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Столтенберг сообщил в Twitter.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили участие Турции в поиске политического решения вокруг кризиса с РФ.

«Пообщался с президентом Эрдоганом, чтобы обсудить наращивание присутствия России в Украине и вокруг нее. Я поблагодарил его за активную поддержку и личное участие в поиске политического решения и приветствовал решительную практическую поддержку Украины со стороны Турции. НАТО остается готовой к диалогу», — подчеркнул генсек Альянса.

Президент Эрдоган объяснил свою позицию, почему предложил провести саммит президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Турецкий лидер отметил, что поддерживает позицию президента Украины относительно необходимости диалога для достижения мира.

Украина и Россия с одобрением относятся к идее посредничества Турции в переговорном процессе между странами, пишет Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

Еще по теме

Прочее
Нато Украина-нато Йенс Столтенберг Реджеп Тайип Эрдоган

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:22
В Донецке эвакуировали людей из-за обнаружения «подозрительного» предмета
16:10
«ДНР» экспортировала товаров на 640 миллионов долларов в прошлом году
11:06
В тюрьме «Изоляция» находится женщина, которой нужна медпомощь
21:34
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
18:17
Главные новости Донбасса за неделю
15:22
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» в понедельник: как проехать
13:44
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник из-за глушения во время полета
21:50
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
17:37
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела горел гаражный кооператив
10:28
«ДНР» заявила о 939 новых случаях коронавируса за сутки
09:21
«ЛНР» сообщила о 300 новых случаях ковида
20:06
«ДНР» сообщила, что в почти 500 «заминированных» школах и вузах взрывчатки не нашли
16:02
В «армейских» корпусах «Л-ДНР» не хватает людей — правозащитник
12:38
«ДНР» третий год удерживает ветерана АТО в камере-одиночке без доступа к лекарствам — Денисова
10:43
YouTube заблокировал каналы «ДНР» и «ЛНР»
все новости
18:55
Кулеба анонсировал еще одну встречу советников Нормандской четверки
18:36
Украина и ФРГ нашли точки соприкосновения в вопросе поставок оружия — Кулеба
17:52
Особенности и порядок выполнения монтажа смесителя в ванной (РR)
17:27
Боевики ранили военного на Донбассе
17:07
«ДНР» разрешила вакцинацию от коронавируса за пределами больниц
16:48
На Донетчине будут судить двух таможенников
16:37
Минздрав сократил сроки лечения коронавируса
16:22
В Донецке эвакуировали людей из-за обнаружения «подозрительного» предмета
16:10
«ДНР» экспортировала товаров на 640 миллионов долларов в прошлом году
15:43
Столтенберг и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
15:05
РФ должна прекратить скопление военных сил на границах, заявили в ЕС
14:47
Бербок объяснила, почему вновь едет в Украину
14:19
Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли на Донбасс
13:54
Более тысячи тонн оружия и оборудования: Кулеба заявил о рекордной поддержке Украины
13:47
В Берлине анонсировали встречу «нормандских» советников
все новости
ВИДЕО
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
05 февраля, 21:50
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция