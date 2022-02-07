Столтенберг и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Столтенберг сообщил в Twitter.



В ходе телефонного разговора стороны обсудили участие Турции в поиске политического решения вокруг кризиса с РФ.



«Пообщался с президентом Эрдоганом, чтобы обсудить наращивание присутствия России в Украине и вокруг нее. Я поблагодарил его за активную поддержку и личное участие в поиске политического решения и приветствовал решительную практическую поддержку Украины со стороны Турции. НАТО остается готовой к диалогу», — подчеркнул генсек Альянса.

Президент Эрдоган объяснил свою позицию, почему предложил провести саммит президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Турецкий лидер отметил, что поддерживает позицию президента Украины относительно необходимости диалога для достижения мира.



Украина и Россия с одобрением относятся к идее посредничества Турции в переговорном процессе между странами, пишет Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники.