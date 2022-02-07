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Минздрав сократил сроки лечения коронавируса

07 февраля 2022, 16:37

Минздрав сократил сроки лечения коронавируса

Министерство здравоохранения Украины сократило сроки лечения пациентов с COVID-19. Соответствующие изменения внесены в приказ, сообщает пресс-служба Минздрава.

Сокращение коснулось сроков амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения. Ранее пациент с коронавирусом должен был находиться на лечении 10 дней. Отсчет велся с даты появления симптомов или с даты забора материала на тестирование. Повторное тестирование можно было проводить не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста.

Согласно новым правилам, повторное тестирование можно проводить через 5 дней со дня появления симптомов либо положительного результата ПЦР-тестирования. Подчеркивается, что речь идет только о ПЦР-тестировании.

Если пациент получил отрицательный ПЦР-тест и у него нет симптомов, то самоизоляцию можно завершать.

Также самоизоляцию можно завершить при отсутствии симптомов через 5 дней от даты их появления или от даты получения тестирования с положительным результатом.

Подтвержденным считается случай COVID-19 без симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген. Основное условие — контакт с подтвержденным случаем COVID-19.

До внесения изменений в приказ подтверждение экспресс-тестами было достаточно для людей, у которых имелись симптомы коронавируса. Для бессимптомных больных требовалось подтверждение ПЦР-методом.

Кроме того, изменения в приказ касаются отслеживания контактов случаев COVID-19. Так, в «красных» зонах адаптивного карантина будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания.

К контактам высокого риска относят членов семьи инфицированного, уязвимых контактных лиц по состоянию здоровья, а также лиц, находящихся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, например, больницах и учреждениях долгосрочного ухода.

Получившие полный курс прививки и ревакцинацию будут считаться контактами низкого риска.

Количество новых случаев коронавируса в ближайшие две недели может возрасти до 60 000 в сутки. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга.

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