Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Особенности и порядок выполнения монтажа смесителя в ванной (РR)

07 февраля 2022, 17:52

Особенности и порядок выполнения монтажа смесителя в ванной (РR)

Смесители – важные сантехнические устройства, которые обеспечивают удобный забор холодной и горячей воды в ванных комнатах с лёгкостью перекрытия и изменения напора потока жидкости.

Как установить смеситель в ванной

Особенности монтажа смесителей

В ванных комнатах зачастую могут устанавливаться смесители двух видов: на ванну и раковину. Самым удобным и распространённым считается настенный монтаж, позволяющий скрывать коммуникации, а также использовать сантехническое устройство одновременно для ванны и раковины (при близком расположении). Установка универсальных смесителей является довольно простой задачей, однако она требует чёткого соблюдения технологии выполнения работ.

Подготовительный этап

В первую очередь необходимо приобрести сантехническое устройство. Купить смеситель для кухни и ванной вы можете в интернет-магазине «ВиЯр». В каталоге представлен широкий ассортимент сантехнических изделий разных форм, конфигураций и материалов изготовления. Полная комплектация состоит из самих смесителей, излива, эксцентриков, душевого шланга и лейки, крепежей, уплотнителей. При покупке стоит учитывать расстояние между центральными точками штуцеров для соединения труб подвода холодной и горячей воды. В соответствии с государственным стандартом, по умолчанию смесители выполнены со штуцерами 100 и 150 мм.

Также следует заранее подготовить уплотнитель для обмотки, чтобы обеспечить герметичность соединения. Для этих целей может использоваться:

  • сантехнический лён;
  • сантехнические нити;
  • ФУМ-ленту.

Выбор конкретного материала является индивидуальным.

Монтаж эксцентриков

Как установить смеситель в ванной

Так как водопроводные трубы могут быть выведены неидеально, в комплектацию с сантехническими устройствами входят эксцентрики с резьбой для «подгонки» расстояния в диапазоне до 10-20 мм. Чтобы смеситель был установлен идеально ровно, следует затягивать эксцентрики с одинаковым числом оборотов и расположением выходов на одном уровне (допускается лишь небольшая разбежность). После вкручивания эксцентриков стоит проверить герметичность соединения, а также заделать щели между водорозеткой и кафелем с помощью силиконового герметика.

Установка смесителя

Монтаж сантехнических устройств в ванной, купленных на сайте https://viyar.ua/catalog/smesiteli/, состоит из следующих этапов:

  1. Для начала требуется вставить отражатели.
  2. Затем в отверстия смесителя под гайки кладут прокладки гладкой стороной кверху.
  3. Гайки равномерно прикручиваются к эксцентрикам во избежание перекосов.
  4. Затяжка гаек с помощью разводного ключа, подкладывая ткань, чтобы не осталось царапин. Важно не перетягивать соединения, чтобы не нарушить целостность внутренней прокладки во избежание протекания.
  5. Подсоединение душевой лейки с вставкой резиновых прокладок на каждый конец шланга.
  6. Подсоединение излива (гусака) путём закручивания гайки.
  7. Монтаж настенного держателя для душевой лейки. Для этого следует просверлить в стене отверстие, вставить пластиковый анкер и закрутить саморез.

Процесс установки смесителя в ванную у специалистов занимает в среднем около получаса.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:22
В Донецке эвакуировали людей из-за обнаружения «подозрительного» предмета
16:10
«ДНР» экспортировала товаров на 640 миллионов долларов в прошлом году
11:06
В тюрьме «Изоляция» находится женщина, которой нужна медпомощь
21:34
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
18:17
Главные новости Донбасса за неделю
15:22
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» в понедельник: как проехать
13:44
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник из-за глушения во время полета
21:50
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
17:37
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела горел гаражный кооператив
10:28
«ДНР» заявила о 939 новых случаях коронавируса за сутки
09:21
«ЛНР» сообщила о 300 новых случаях ковида
20:06
«ДНР» сообщила, что в почти 500 «заминированных» школах и вузах взрывчатки не нашли
16:02
В «армейских» корпусах «Л-ДНР» не хватает людей — правозащитник
12:38
«ДНР» третий год удерживает ветерана АТО в камере-одиночке без доступа к лекарствам — Денисова
10:43
YouTube заблокировал каналы «ДНР» и «ЛНР»
все новости
18:55
Кулеба анонсировал еще одну встречу советников Нормандской четверки
18:36
Украина и ФРГ нашли точки соприкосновения в вопросе поставок оружия — Кулеба
17:52
Особенности и порядок выполнения монтажа смесителя в ванной (РR)
17:27
Боевики ранили военного на Донбассе
17:07
«ДНР» разрешила вакцинацию от коронавируса за пределами больниц
16:48
На Донетчине будут судить двух таможенников
16:37
Минздрав сократил сроки лечения коронавируса
16:22
В Донецке эвакуировали людей из-за обнаружения «подозрительного» предмета
16:10
«ДНР» экспортировала товаров на 640 миллионов долларов в прошлом году
15:43
Столтенберг и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
15:05
РФ должна прекратить скопление военных сил на границах, заявили в ЕС
14:47
Бербок объяснила, почему вновь едет в Украину
14:19
Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли на Донбасс
13:54
Более тысячи тонн оружия и оборудования: Кулеба заявил о рекордной поддержке Украины
13:47
В Берлине анонсировали встречу «нормандских» советников
все новости
ВИДЕО
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
05 февраля, 21:50
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция