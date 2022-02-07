Смесители – важные сантехнические устройства, которые обеспечивают удобный забор холодной и горячей воды в ванных комнатах с лёгкостью перекрытия и изменения напора потока жидкости.

Особенности монтажа смесителей

В ванных комнатах зачастую могут устанавливаться смесители двух видов: на ванну и раковину. Самым удобным и распространённым считается настенный монтаж, позволяющий скрывать коммуникации, а также использовать сантехническое устройство одновременно для ванны и раковины (при близком расположении). Установка универсальных смесителей является довольно простой задачей, однако она требует чёткого соблюдения технологии выполнения работ.

Подготовительный этап

В первую очередь необходимо приобрести сантехническое устройство. Купить смеситель для кухни и ванной вы можете в интернет-магазине «ВиЯр». В каталоге представлен широкий ассортимент сантехнических изделий разных форм, конфигураций и материалов изготовления. Полная комплектация состоит из самих смесителей, излива, эксцентриков, душевого шланга и лейки, крепежей, уплотнителей. При покупке стоит учитывать расстояние между центральными точками штуцеров для соединения труб подвода холодной и горячей воды. В соответствии с государственным стандартом, по умолчанию смесители выполнены со штуцерами 100 и 150 мм.

Также следует заранее подготовить уплотнитель для обмотки, чтобы обеспечить герметичность соединения. Для этих целей может использоваться:

сантехнический лён;

сантехнические нити;

ФУМ-ленту.

Выбор конкретного материала является индивидуальным.

Монтаж эксцентриков

Так как водопроводные трубы могут быть выведены неидеально, в комплектацию с сантехническими устройствами входят эксцентрики с резьбой для «подгонки» расстояния в диапазоне до 10-20 мм. Чтобы смеситель был установлен идеально ровно, следует затягивать эксцентрики с одинаковым числом оборотов и расположением выходов на одном уровне (допускается лишь небольшая разбежность). После вкручивания эксцентриков стоит проверить герметичность соединения, а также заделать щели между водорозеткой и кафелем с помощью силиконового герметика.

Установка смесителя

Монтаж сантехнических устройств в ванной, купленных на сайте https://viyar.ua/catalog/smesiteli/, состоит из следующих этапов:

Для начала требуется вставить отражатели. Затем в отверстия смесителя под гайки кладут прокладки гладкой стороной кверху. Гайки равномерно прикручиваются к эксцентрикам во избежание перекосов. Затяжка гаек с помощью разводного ключа, подкладывая ткань, чтобы не осталось царапин. Важно не перетягивать соединения, чтобы не нарушить целостность внутренней прокладки во избежание протекания. Подсоединение душевой лейки с вставкой резиновых прокладок на каждый конец шланга. Подсоединение излива (гусака) путём закручивания гайки. Монтаж настенного держателя для душевой лейки. Для этого следует просверлить в стене отверстие, вставить пластиковый анкер и закрутить саморез.

Процесс установки смесителя в ванную у специалистов занимает в среднем около получаса.