Оружие на $1,5 млрд для Украины, РФ продает «ДНР» сырье. Главное

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Эскалации ситуации вокруг границ Украины



● Россия может атаковать Украину в разных формах, в том числе аннексировать Донбасс. Такое предположение высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В качестве возможных сценариев атаки на Украину помимо аннексии, в США рассматривают также кибератаки либо полномасштабное вторжение.



● Министр обороны Алексей Резников заявил, что угроза значительной эскалации в Украине со стороны России остается низкой. Он отметил, что в иностранных СМИ могут появляться «разные гипотетические оценки и прогнозы», но Украина располагает «всей полнотой информации» и «реалистично оценивает ситуацию».



● Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок сообщил, что Украина и ФРГ нашли точки соприкосновения в вопросе поддержки Киева в сфере обороны. «Думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства», — сказал он. Правительство ФРГ неоднократно отвергало просьбы Киева о поставках оборонительного вооружения, аргументируя это опасениями привести к большей эскалации ситуации.



● Кулеба заявил о рекордных объёмах поддержки Украины на фоне наращивания Россией военной силы вблизи украинских границ. Общий объем, по его словам, за последние месяцы пересек отметку в полтора миллиарда долларов, а объемы доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования — общий вес более 1000 тонн.



● Вторжение РФ в Украину «будет стоить очень дорого», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. На следующей неделе Олаф Шольц прибудет в Украину с первым официальным визитом.



● НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе для укрепления своей обороны.



Что еще стоит знать



● Донецкий металлургический завод, расположенный на неподконтрольной Киеву территории, закупает сырье у компании российского миллиардера Алишера Усманова, заявил главный инженер ДМЗ Андрей Егоров. Алишер Усманов является одним из богатейших людей в России, основателем и основным акционером российского холдинга USM, управляющего активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий.



● «ДНР» утверждает, что в течение 11 месяцев 2021 года экспортировала товаров на 48,6 миллиарда рублей (638 миллионов долларов по курсу НБУ), что на 30% больше показателей группировки в 2020 году. Большую долю экспорта составили каменный и антрацитовый уголь.



● В оккупированном Донецке в арке между жилыми домами неизвестные оставили «подозрительный предмет» — дипломат, обмотанный скотчем. «Спецслужбы ДНР» по результатам проверки заявили, что взрывоопасных предметов в дипломате обнаружено не было. На прошлой неделе «ДНР» заявляла об обезвреживании взрывчатки в здании «администрации» Киевского района, после чего была проведена проверка около 400 зданий, в числе которых 85 школ, из-за получения сообщения о минировании.



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