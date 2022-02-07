«ДНР» не нашла взрывчатку в подозрительном дипломате в центре Донецка

«Спецслужбы» группировки «ДНР» не обнаружили взрывного устройства в подозрительном дипломате на улице Постышева в оккупированном Донецке. Об этом сообщил «мэр» Донецка Алексей Кулемзин.



«В результате проверки спецслужбами взрывоопасных предметов не обнаружено», — написал он в Телеграм.



Ранее Кулемзин сообщил, что в центре Донецка в арке между домами 68 и 70 по улице Постышева был обнаружен подозрительный дипломат, обмотанный скотчем.

1 февраля группировка «ДНР» заявляла, что в здании «администрации» Киевского района оккупированного Донецка было обнаружено и обезврежено взрывное устройство с поражающими элементами. На следующий день «ДНР» получила сообщения о минировании около 400 зданий на подконтрольной ей территории, среди которых 85 школ. Сообщения касались, в том числе, зданий университетов под контролем «ДНР», учащиеся и персонал были эвакуированы. Как утверждают в формировании, взрывных устройств обнаружено не было.