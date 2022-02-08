Сутки на Донбассе: 5 обстрелов, ранен украинский военный

За минувшие сутки, 7 февраля, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.



Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.



Позиции украинских военных в Пивденном, Водяном, Невельском и Песках (дважды) боевики обстреливали из стрелкового оружия.



Вследствие действий врага один военнослужащий был ранен. Сейчас он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Ломакино-Коминтерново, Водяное-Коминтерново.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 8 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.



26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.