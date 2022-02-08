«ЛНР» сообщила о 579 новых случаях COVID-19

За минувшие сутки, 7 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 579 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 97 пациентов. За три дня от осложнений умерли девять ранее заболевших.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 24 427 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 19 112 человек, а 3190 человек умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.