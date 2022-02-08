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Макрон заявил, что ближайшие дни будут решающими для Украины

08 февраля 2022, 08:52

Макрон заявил, что ближайшие дни будут решающими для Украины

Ближайшие дни будут решающими в вопросе российской деэскалации вокруг Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в понедельник вечером в Москве.

По словам Макрона, необходимо достичь договоренности по конкретным шагам для стабилизации ситуации и достижения деэскалации.

«Нам нужно договориться по конкретным мерам, для того чтобы стабилизировать ситуацию и достичь деэскалации. Мы это обсудили вместе. В ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено. Это будет зависеть от переговоров и консультаций с США, НАТО, с европейцами, а также от нашей встречи с президентом Зеленским», — заявил он.

«Президент России Путин сказал, что он готов следовать этой логике, говоря о том, чтобы было равновесие в этих инициативах, в том числе — поставить вопрос о суверенитете и территориальной целостности Украины», — уточнил Макрон.

Он подчеркнул, что ближайшие дни будут решающими, и «эти плотные дискуссии, которые у нас состоялись, будут способствовать этому».

По убеждению французского лидера, стороны понимают всю серьезность ситуации.

«Мы сейчас отдаем себе отчет в серьезности ситуации и находим путь к сохранению мира. Я глубоко верю, что время еще есть», — сказал он.

Макрон заявил, что сейчас напряженность и уровень эскалации усиливаются, что не в интересах ни РФ, ни Европы.

По его словам, «у нас есть желание работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе», в связи с этим Москве предложили «конкретные гарантии безопасности».

Макрон отметил, что на последней встрече советников Нормандского формата были достигнуты серьезные договоренности относительно режима прекращения огня.

«Мы должны продолжать продвигаться по конкретным шагам для выполнения этих соглашений четко и полностью», — сказал он.

Президент России Владимир Путин на этой же пресс-конференции заявил, что альтернативы Минским соглашениям в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе нет.

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