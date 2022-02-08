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Россия не выполнила ни один пункт Минских соглашений — Блинкен

08 февраля 2022, 08:55

Россия не выполнила ни один пункт Минских соглашений — Блинкен

Минские соглашения остаются инструментом разрешения конфликта на Донбассе, но только если Россия начнет выполнять свои обязательства. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Вашингтоне, пишет «Европейская правда».

«США и Украина едины в том, что Минск — это путь вперед, чтобы разрешить конфликт на Донбассе, созданный российским вторжением в 2014 году. И это самый лучший путь восстановить украинский суверенитет. Украина в последние годы постоянно продвигается в имплементации Минских соглашений. Если вы посмотрите на прописанные условия, то честно будет сказать, что Украину их выполнила чуть ли не все, тогда как Россия не выполнила никаких своих обязательств», — сказал Блинкен.

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Он отметил, что в Минских соглашениях, в частности, речь идет об особом статусе Донбасса, и при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед.

«Но общая картина с 2014 года показывает, что Украина выполняет обязательства, а Россия нет. Если Россия серьезно настроена выполнить Минск, я думаю она найдет сильного партнера в лице Украины, а Франция и Германия готовы помогать в этих усилиях в рамках нормандского формата. В ближайшие недели будет новая встреча, и я надеюсь, что Россия продемонстрирует серьезное отношение», — добавил Блинкен.

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