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Британия разместит истребители и корабли в Юго-Восточной Европе

08 февраля 2022, 10:09

Британия разместит истребители и корабли в Юго-Восточной Европе

Британское правительство рассматривает варианты отправки истребителей Typhoon и военных кораблей в Юго-Восточную Европу для защиты союзников по НАТО. Об этом говорится в статье премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в издании The Times.

«Великобритания готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием в Эстонии. Мы также хотели бы увеличить наш вклад в осуществление учений Объединенных экспедиционных сил — объединение под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из 10 скандинавских и североевропейских стран. Мы рассматриваем возможность развернуть истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевского флота для защиты Юго-Восточной Европы», — сообщил Джонсон.

Британский премьер отметил, что сейчас фиксируется наибольшее военное наращивание на европейском континенте со времен холодной войны.

По его мнению, если российский президент Владимир Путин решится на дальнейшее вторжение в Украину, он заставит этим Запад осуществить многое из того, что он всеми силами стремится не допустить.

При этом Джонсон выразил уверенность, что дипломатическим путем можно предотвратить эскалацию вокруг Украины. «Я все еще верю в то, что принципиальная и твердая дипломатия может предотвратить этот кризис», — отметил премьер.

По его убеждению, условие для успешного диалога — деэскалация со стороны России.

«Сегодня Украина ничего не требует, кроме того, чтобы купола Софийского собора возвышались над мирным и суверенным государством, которое может выбирать свою судьбу и искать собственные союзы, как какое-либо другое независимое государство. Великобритания всегда отстаивала эти принципы, и сейчас мы не отступим», — резюмировал Джонсон.

Премьер-министр Великобритании 1 февраля впервые посетил с визитом Киев. В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским стороны обсудили сдерживание России от дальнейшей агрессии.

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Люди
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Места
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