«ДНР» выявила более 2400 случаев коронавируса за сутки

В отдельных районах Донецкой области за 7 февраля выявили 2 414 случаев коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период от осложнений умерли 4 человека, выписаны после выздоровления 118 пациентов.



За все время пандемии «ДНР» признает 133 129 заболевших COVID-19. Из них 110 642 человека выздоровели, летальных случаев — 9 578. Продолжают болеть 12 909 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 117 случаев пневмоний, из них госпитализировано 82 человека. Всего на лечении находится 975 пациентов с пневмониями, в том числе 387 на кислородной поддержке (+20 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.