Омбудсвумен требует освободить пленника «ДНР», которому грозит смертная казнь

Гражданину Украины Александру Лобурю, которого незаконно удерживает группировка «ДНР» в СИЗО Макеевской исправительной колонии № 97, грозит смертная казнь. Об этом сообщила омбудсвумен Людмила Денисова.

7 апреля 2020 года в дом Лобуря в Амвросиевке ворвались пятеро сотрудников «МГБ ДНР». Проведя обыски, они обвинили Александра в торговле оружием, и в наручниках увезли в неизвестном направлении.



Сначала его задержали на 30 суток, но в неволе мужчину держат и по сей день. Теперь его обвиняют в «шпионаже», за что ему грозит тюремный срок от 10 до 20 лет, а в военное время — смертная казнь с конфискацией имущества.



Факт незаконного задержания Лобуря представителями оккупационной власти не подтвержден до сих пор, отмечается в сообщении.



Александр болен хроническим острым холециститом и панкреатитом. Ему рекомендовали только диетическое, почасовое питание, что в условиях содержания в СИЗО невозможно. Из-за длительного нахождения в антисанитарных условиях тело покрылось фурункулами.



Никакая медпомощь Александру не оказывается. Он получает лишь лекарства, которые периодически удается передать мамой и сотрудниками Международного Комитета Красного Креста. Никакой связи с родными Александр не имеет.

Подобные действия в отношении Александра Лобуря являются нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права, подчеркивает омбудсвумен.



Она обратилась с призывом к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно осуществить визит к Лобурю, содействовать его немедленному освобождению.



«Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для возбуждения вопроса о его освобождении», — отметила Денисова.