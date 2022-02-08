Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

РФ понимает, что не может просто игнорировать Нормандский формат — Костин

08 февраля 2022, 11:07

РФ понимает, что не может просто игнорировать Нормандский формат — Костин

Москва понимает, что не может выйти из Нормандского формата или просто его игнорировать. При этом ей придется признать, что данный уровень переговоров выше по сравнению с Трехсторонней контактной группой.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил и. о. первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

По его словам, весь прошлый год РФ занималась тем, чтобы полностью дискредитировать и выбить из переговорного процесса Нормандский формат.

«Когда Россия обнародовала дипломатическую переписку с Францией и Германией? Там не было ничего секретного, но сам факт „слива“ обычной переписки — это совершенно неприемлемо в переговорном процессе. Их идея заключалась в том, чтобы дискредитировать Нормандский формат, вызвать к нему недоверие, и перенести все в ТКГ», — объяснил Костин.

Он утверждает, что сейчас ситуация возвращается к активной фазе Нормандского формата, назвав это хорошим сигналом.

«Переговоры в Париже показали, что РФ понимает: она не может выйти из Нормандского формата, она не может его просто игнорировать. А если не может игнорировать, следовательно, должна признавать, что роль Нормандского формата выше по отношению к ТКГ», — подытожил Костин.

В Нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Встреча «нормандской четверки» на уровне советников глав государств может состояться на этой неделе. Об этом сообщила официальный представитель правительства Германии Кристиане Хоффманн.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что ведется работа над организацией еще одной встречи в Нормандском формате после той, которая запланирована в Берлине в ближайшее время.

Еще по теме

Места
Украина-Россия Нормандский формат Андрей Костин ТКГ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:24
Омбудсвумен требует освободить пленника «ДНР», которому грозит смертная казнь
10:05
«ДНР» выявила более 2400 случаев коронавируса за сутки
08:25
«ЛНР» сообщила о 579 новых случаях COVID-19
23:12
«ДНР» не нашла взрывчатку в подозрительном дипломате в центре Донецка
23:02
Оружие на $1,5 млрд для Украины, РФ продает «ДНР» сырье. Главное
21:33
«Гена Букин» и участники «Comedy Woman» выступят в Донецке
20:51
«ДНР» закупает сырье для чугуна у компании акционера Mail.ru и AliExpress
16:22
В Донецке эвакуировали людей из-за обнаружения «подозрительного» предмета
16:10
«ДНР» экспортировала товаров на 640 миллионов долларов в прошлом году
11:06
В тюрьме «Изоляция» находится женщина, которой нужна медпомощь
21:34
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
18:17
Главные новости Донбасса за неделю
15:22
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» в понедельник: как проехать
13:44
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник из-за глушения во время полета
21:50
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
все новости
11:27
Порошенко прокомментировал предложение Путина о предоставлении убежища
11:25
СБУ разоблачила «военкома ЛНР», который комплектовал НВФ
11:07
РФ понимает, что не может просто игнорировать Нормандский формат — Костин
11:00
На Луганщине за сутки выявили 727 заболевших COVID-19. Умерли 7 человек
10:46
Миссия ОБСЕ потеряла два беспилотника, которые глушили во время полета
10:24
Омбудсвумен требует освободить пленника «ДНР», которому грозит смертная казнь
10:09
Британия разместит истребители и корабли в Юго-Восточной Европе
10:05
«ДНР» выявила более 2400 случаев коронавируса за сутки
09:16
Резников назвал наиболее вероятный сценарий провокации со стороны РФ
08:55
Россия не выполнила ни один пункт Минских соглашений — Блинкен
08:52
Макрон заявил, что ближайшие дни будут решающими для Украины
08:34
Путин предложил Порошенко убежище в России
08:25
«ЛНР» сообщила о 579 новых случаях COVID-19
08:21
Сутки на Донбассе: 5 обстрелов, ранен украинский военный
08:10
Более 34 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
все новости
ВИДЕО
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
05 февраля, 21:50
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция