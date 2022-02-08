Москва понимает, что не может выйти из Нормандского формата или просто его игнорировать. При этом ей придется признать, что данный уровень переговоров выше по сравнению с Трехсторонней контактной группой.



Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил и. о. первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.



По его словам, весь прошлый год РФ занималась тем, чтобы полностью дискредитировать и выбить из переговорного процесса Нормандский формат.



«Когда Россия обнародовала дипломатическую переписку с Францией и Германией? Там не было ничего секретного, но сам факт „слива“ обычной переписки — это совершенно неприемлемо в переговорном процессе. Их идея заключалась в том, чтобы дискредитировать Нормандский формат, вызвать к нему недоверие, и перенести все в ТКГ», — объяснил Костин.



Он утверждает, что сейчас ситуация возвращается к активной фазе Нормандского формата, назвав это хорошим сигналом.



«Переговоры в Париже показали, что РФ понимает: она не может выйти из Нормандского формата, она не может его просто игнорировать. А если не может игнорировать, следовательно, должна признавать, что роль Нормандского формата выше по отношению к ТКГ», — подытожил Костин.

В Нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.



Встреча «нормандской четверки» на уровне советников глав государств может состояться на этой неделе. Об этом сообщила официальный представитель правительства Германии Кристиане Хоффманн.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что ведется работа над организацией еще одной встречи в Нормандском формате после той, которая запланирована в Берлине в ближайшее время.