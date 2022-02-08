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Миссия ОБСЕ потеряла два беспилотника, которые глушили во время полета

08 февраля 2022, 10:46

Миссия ОБСЕ потеряла два беспилотника, которые глушили во время полета

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ утеряла два беспилотника из-за глушения аппаратов во время мониторинга. Об этом сообщается в отчете миссии.

5 февраля СММ осуществляла запуск беспилотника недалеко от Золотого-2 в Луганской области. Во время полета БПЛА попал под воздействие помех сигналу GPS, в результате чего наблюдатели утратили над ним пространственное управление. После приземления беспилотника наблюдателям не удалось вернуть его из-за того, что он мог находиться на минном поле.

6 февраля команда миссии осуществила запуск БПЛА недалеко от Богдановки в Донецкой области с целью мониторинга ситуации над участком разведения в районе Петровского. Во время полета беспилотник подвергся глушению, наблюдатели утратили над ним пространственное управление.

Наблюдатели видели, что БПЛА приземлился между позициями Вооруженных сил Украины и позициями боевиков, однако им не удалось вернуть БПЛА.

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