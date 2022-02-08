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СБУ разоблачила «военкома ЛНР», который комплектовал НВФ

08 февраля 2022, 11:25

СБУ разоблачила «военкома ЛНР», который комплектовал НВФ

Контрразведка СБУ разоблачила «военкома» группировки «ЛНР», который заставлял гражданских лиц служить в «армии». Таким образом он комплектовал формирования боевиков, сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что житель временно оккупированного Луганска возглавил «военный комиссариат ЛНР» в 2015 году. Находясь на этой должности, он обеспечивал принудительный призыв граждан в ряды боевиков, говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник руководил мобилизационной работой в целом. В частности, он ставил жителей Луганска на воинский учет, организовывал собрания, а также зачислял луганчан в ряды «резерва народной милиции» и обеспечивал принудительное прохождение гражданскими лицами воинской службы в рядах НВФ. Также «военком» осуществлял контроль за уголовным преследованием жителей ОРЛО, которые уклонялись от выполнения воинской обязанности перед оккупационным режимом.

Так как злоумышленник укрывается от правосудия на временно оккупированной территорий, то подозрение по трем статьям УК Украины ему объявлено заочно. В ближайшее время его объявят в общегосударственный розыск.

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