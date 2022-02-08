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Порошенко прокомментировал предложение Путина о предоставлении убежища

08 февраля 2022, 11:27

Порошенко прокомментировал предложение Путина о предоставлении убежища

Пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко прокомментировал предложение президента России Владимира Путина предоставить ему политическое убежище.

В ответ Порошенко написал пост в Facebook, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

«Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский прежде всего хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин. Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой», — подчеркнул Порошенко.

Также он обратился непосредственно к Путину, посоветовав «наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине».

«И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины», — подчеркнул Порошенко.

Накануне Путин рассказал, что обещал Порошенко политическое убежище в России, если у него возникнут сложности. Президент РФ отметил, что не отказывается от своего предложения.

20 декабря 2021 года ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. Подозрение выдвинуто в рамках производства о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по «угольному делу».

Порошенко называет уголовное производство против него политическим преследованием.

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