Порошенко прокомментировал предложение Путина о предоставлении убежища

Пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко прокомментировал предложение президента России Владимира Путина предоставить ему политическое убежище.



В ответ Порошенко написал пост в Facebook, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому.



«Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский прежде всего хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин. Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой», — подчеркнул Порошенко.



Также он обратился непосредственно к Путину, посоветовав «наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине».



«И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины», — подчеркнул Порошенко.

Накануне Путин рассказал, что обещал Порошенко политическое убежище в России, если у него возникнут сложности. Президент РФ отметил, что не отказывается от своего предложения.



20 декабря 2021 года ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. Подозрение выдвинуто в рамках производства о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.



19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по «угольному делу».



Порошенко называет уголовное производство против него политическим преследованием.