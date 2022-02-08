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Украина не видит никаких усилий России по деэскалации, заявил Кулеба

08 февраля 2022, 13:17

Украина не видит никаких усилий России по деэскалации, заявил Кулеба

Украина сейчас не видит ни одного отвода войск от границы Украины и никаких усилий РФ, направленных на деэскалацию ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе совместного брифинга с главами МИД Чехии, Словакии и Австрии.

По его словам, ситуация в сфере безопасности по-прежнему неизменна, потому как не зафиксировано отвода войск РФ от границ Украины, как и не замечено каких-либо усилий Кремля для деэскалации ситуации.

«Ситуация в сфере безопасности остается в целом неизменной — мы не видим ни одного отвода российских войск от границы Украины со стороны РФ, не видим пока никаких усилий России по деэскалации. Однако мы видим, что сейчас базовый сценарий России представляет собой попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине с использованием угрозы силой, но еще не самой вооруженной силы», — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина ведет подготовку к любым сценариям, потому что война идет с 2014 года. В связи с этим глава украинской дипломатии указал на чрезвычайную важность того, что Украина имеет поддержку друзей и партнеров, в частности, из Австрии, Словакии и Чехии, в вопросе дипломатического сдерживания России.

Кулеба поблагодарил Евросоюз за заявления по поводу вероятного введения санкций против РФ, если та пойдет на масштабную агрессию в отношении Украины.

«Также мы благодарны за укрепление украинской обороны. Это тоже является мерами сдерживания России, потому что лучшее сдерживание России — это сильная Украина», — подытожил Кулеба.

Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский вчера побывали в Станице Луганской. По словам Кулебы, главы МИД на Донбассе смогли посмотреть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению.

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Украина-Россия отвод войск Дмитрий Кулеба деэскалация

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