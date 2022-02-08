В Румынию прибыли первые военные для усиления контингента НАТО

Более сотни американских солдат прибыли в Румынию. Всего контингент состоит из 1000 военных США, которые направлены в страну для усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил министр обороны Румынии Василе Дынку, сообщает Digi24.ro.



На территорию Румынии прибыли специалисты, которые будут заниматься подготовкой к приезду других военных, объяснил Дынку.



«Нас долго готовили, с точки зрения материально-технического обеспечения. На данный момент американцы приехали. Более 100 американских солдат уже прибыли. Это специалисты, которые готовят будущее развертывание войск», — заявил министр.



По словам министра, сейчас вместе с румынскими специалистами по логистике американские военные готовятся к прибытию других войск в страну.



«Фактически это означает, что прибытие остальных войск не будет длительным по времени», — отметил Дынку.



США заявили на прошлой неделе, что направят дополнительно примерно 3000 военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу от возможного распространения кризиса в связи с наращиванием российских войск вблизи Украины. При этом в Румынию переместят 1000 американских военных, которые находятся в Европе.

НАТО занята поиском дипломатических путей для разрешения нынешнего кризиса в сфере безопасности в Европе, однако следует быть готовыми к худшему сценарию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В связи с этим он считает решение Вашингтона о размещении дополнительных сил в Германии, Польше и Румынии важным элементом политики НАТО по сдерживанию и обороне.