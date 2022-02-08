Помощь переселенцам, смена места регистрации и не только. В «Дії» появились новые онлайн-услуги

Министерство цифровой трансформации презентовало новые онлайн-услуги, который теперь доступны в мобильном приложении или на портале «Дія». Презентация прошла сегодня во время Diia Summit.



Были представлены такие онлайн-услуги:

Смена места регистрации теперь доступна по всей Украине. Украинец может просто указать адрес, по которому планирует проживать, на портале или в приложении «Дія», и получить подтверждение от владельца жилья. Ранее онлайн-услуга была доступна только в нескольких городах.

теперь доступна по всей Украине. Украинец может просто указать адрес, по которому планирует проживать, на портале или в приложении «Дія», и получить подтверждение от владельца жилья. Ранее онлайн-услуга была доступна только в нескольких городах. Справка о несудимости . По данным Минцифры, это одна из популярнейших справок среди украинцев. Их получают около 1 миллиона ежегодно. Справка нужна, например, для военкоматов или для устройства на работу.

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