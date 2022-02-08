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Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет стартует в апреле

08 февраля 2022, 15:29

Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет стартует в апреле

Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет начнется в апреле. Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в апреле этого года стартует первый этап проекта. Он предполагает запись тех, кто хочет получить смартфон. Что касается второго этапа, собственно получения смартфонов, то это будет зависеть от изготовления устройств.

«Мы будем отдельно это анонсировать. Но мы планируем большую часть проекта реализовать уже в этом году», — сказал Федоров на брифинге в ходе «Дия Саммит».

Он уточнил, что еще не определено, какие это будут устройства.

На вопрос об источнике финансирования данного проекта вице-премьер не стал отвечать.

Президент Владимир Зеленский заявил о новой государственной программе, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный тариф. Ожидается, смартфоны смогут получить 8,5 млн граждан.

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