Зеленский надеется, что встреча «нормандских» советников приблизит саммит лидеров

Ближайшая встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, РФ) состоится 10 февраля в Берлине. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве во вторник, 8 февраля.



«10 февраля, в четверг, состоится новое заседание политсоветников, в Берлине на этой раз, и мы надеемся, что процесс будет продвигаться. Этот процесс должен продвигаться независимо от того давления, которое сегодня происходит на границах», — сказал Макрон.



Президент Владимир Зеленский высказал надежду, что встреча советников лидеров стран Нормандского формата в Берлине приблизит самммит лидеров. Он сообщил, что тема мирного урегулирования на Донбассе была ключевой на переговорах с Макроном, который накануне встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно с договоренностями, достигнутыми в ходе Парижского саммита ещё в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров Нормандской четверки. Важный шаг на этом пути — активизация диалога на уровне политических советников. Была очень успешная одна встреча, мы рассчитываем на вторую встречу в ближайшие дни. Рассчитываем, что встреча 26 января, которая была в 2022 году, и будущие переговоры уже в Берлине приблизят нас к проведению саммита Нормандии», — сказал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 7 февраля сообщил, что ведется работа над организацией еще одной встречи в Нормандском формате после той, которая запланирована в Берлине в ближайшее время.