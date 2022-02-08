Боевику «МГБ ДНР» заочно объявлено о подозрении за похищения и пытки людей

Уроженцу Республики Беларусь заочно объявлено о подозрении в участии в террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, содеянных по предварительному сговору группой лиц, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Следствие установило, что с осени 2015 года 48-летний житель Донецка занимал должность «старшего оперуполномоченного 2 отделения отдела защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом Министерства государственной безопасности ДНР» и участвовал в похищении и пытках жителей Донецкой области.



Так, в 2016 и 2017 годах приспешник оккупантов на территории городов Горловка, Ясиноватая и Донецк вместе с другими участниками НЗФ похитил трех граждан Украины 1982, 1981 и 1996 годов рождения.



Незаконно удерживая пленных в зданиях «МГБ ДНР», с целью получения признания в деятельности во вред псевдореспублики, злоумышленник с сообщниками издевался над ними. В частности, подозреваемый угрожал пострадавшим огнестрельным оружием, избивал и надевал на голову полиэтиленовые пакеты для ограничения доступа воздуха.