На пункте пропуска «Меловое» открыли новую сервисную зону

Открытие сервисной зоны на пункте пропуска "Меловое". Фото: пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сегодня в Меловом состоялось открытие сервисной зоны на на межгосударственном пункте пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обгосадминистрации.



Строительство современной сервисной зоны реализовано благодаря финансовой помощи Евросоюза для того, чтобы пересечение границы было более безопасным и комфортным.



В мероприятии приняли участие представительница Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг и глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



«Сегодня Луганщина начинает коренным образом изменять сам подход к предоставлению услуг при пересечении госграницы. Такие сервисные зоны уже действуют на контрольных пунктах въезда-выезда на временно оккупированную территорию Луганской области. Убежден, что благодаря изменениям к лучшему мы уже боремся за ум и сердца наших граждан, живущих в оккупации» — заявил Гайдай.



Были проведены работы по обустройству модулей для предоставления услуг населению, оснащенных электрическими системами и отопительными устройствами, а также санитарные помещения. Модули доступны и для людей с инвалидностью.



«Когда большинство обычных контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда вдоль линии разграничения на востоке Украины оставалось полностью закрытым или функционировало только в ограниченные часы из-за затяжной ситуации с COVID-19, все больше жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей начали использовать межгосударственный КПП "Меловое" для въезда на подконтрольные правительству территории Украины, чтобы встретиться с членами их семей и получить доступ к админуслугам и социальным выплатам, прежде всего пенсиям. Относительно высокий процент людей, которые пересекают линию разграничения с неподконтрольной на подконтрольную правительству территорию, — это пожилые люди и лица с особыми потребностями или других уязвимых категорий лиц», — подчеркнула Каролина Линдхольм Биллинг.