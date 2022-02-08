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В Часов Яре стартовали выборы городского головы

08 февраля 2022, 18:25

В Часов Яре стартовали выборы городского головы

В Часовоярской территориальной громаде стартовали выборы головы громады. Об этом сообщает Бахмутский районный совет.

Официально начало избирательного процесса было объявлено 5 февраля.

Желающие принять участие в кампании могут начать выдвижение и подавать документы на регистрацию, проводить агитационные мероприятия.

Согласно Избирательноу кодексу Украины, голосование состоится 27 марта.

16 августа 2021 года досрочно прекратил полномочия городского головы Дмитрий Верзилов, который был избран от ОПЗЖ. В настоящее время обязанности Часовоярского городского головы исполняет секретарь городского совета Сергей Чаус.

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