В зоне ООС возникла проблемная ситуация с аккредитацией иностранных журналистов — Медиарух

В зоне операции Объединенных сил возникла проблема с аккредитацией иностранных журналистов. Об этом говорится в заявлении Медиаруха, опубликованном на сайте Института массовой информации (ИМИ).



«По информации министра обороны, в настоящее время около 400 анкет до сих пор находится на рассмотрении для получения аккредитации в зоне ООС. По уровню внимания иностранных медиа к Украине ситуация сейчас сравнима с 2014-2015 годами. По информации иностранных журналистов, при получении аккредитации в зоне ООС они сталкиваются с многочисленными техническими проблемами, которые усложняют работу медиа и подрывают доверие к украинским органам власти», — отмечают авторы заявления.



Среди проблемных вопросов указаны:

Срок выдачи «аккредитации» в 30 дней не соответствует реалиям настоящего и особенностям работы медиа. В условиях эскалации затягивание сроков выдачи нивелирует интерес медиа к событиям в Украине и создает неоправданные технические препятствия. Отдельные журналисты также жалуются на сверхурочное затягивание выдачи «аккредитации» даже до нескольких месяцев по неизвестным причинам.

«Аккредитация» выдается в пресс-центре в Часов Яре, который имеет очень ограниченное количество сотрудников, и так же ограничены технические возможности. По данным ИМИ, обработкой аккредитаций на месте занимается только 1-2 человека, что не соответствует уровню запросов.

Процедура рассмотрения заявок непрозрачна, без возможности каким-либо образом обжаловать отказ в аккредитации.

Отсутствие качественной обратной связи с журналистами, которые вынуждены обращаться к коллегам, общественным организациям, и в конце концов писать публичные обращения, чтобы повлиять на ситуацию.

В Медиарухе подчеркивают, что такая ситуация мешает медиа, в частности иностранным, правдиво и своевременно освещать события и создает искусственные препятствия для работы журналистов.



«В условиях гибридной войны чрезвычайно важно построение качественной и оперативной поддержки работы журналистов в Украине, что будет способствовать оперативному и достоверному информированию международного сообщества о событиях в Украине. Кроме того, такая ситуация порывает репутацию как государства Украины, так и украинской власти», — отмечается в заявлении.



Для исправления ситуации в Медиарухе предлагают:

Срочно изменить алгоритм выдачи аккредитаций в соответствии с насущными потребностями;

Сократить срок выдачи аккредитаций с 30 дней до максимум одной недели;

Поскольку аккредитация выдается сейчас в электронном виде, целесообразно ее перенести в Киев, что значительно повысит оперативность процесса и качество коммуникации;

Привлечь большее количество пресс-офицеров для работы с журналистами;

Улучшить координацию с СБУ и другими уполномоченными органами;

Привлечь к разрешению ситуации министерство культуры и информационной политики, которое могло бы модерировать коммуникацию между государственными органами и следить за качественной информационной политикой страны.

Медиарух — сообщество, которое объединяет журналистов ведущих украинских медиа, журналистов-расследователей и экспертов медийных общественных организаций.



Подписантами меморандума Медиаруха стали UA:Перший, Украинское радио, Громадське радіо, ИА Укринформ, ИА Интерфакс-Украина, Liga.net, «Зеркало недели. Украина», НВ, «Цензор.Нет», 5 канал, «Український тиждень», Opinion, ряд региональных медиа, Независимый медийный совет, общественные организации «Детектор медиа», «Институт массовой информации», «Интерньюз-Украина», «Центр демократии и верховенства права», «Фундація «Суспільність», «Национальная ассоциация медиа», «Донецкий институт информации», «Институт демократии имени Филиппа Орлика», «Центр прав человека Zmina», другие организации и отдельные журналисты — в общей сложности более 70 участников.