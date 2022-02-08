В зоне ООС возникла проблемная ситуация с аккредитацией иностранных журналистов — Медиарух

В зоне операции Объединенных сил возникла проблема с аккредитацией иностранных журналистов. Об этом говорится в заявлении Медиаруха, опубликованном на сайте Института массовой информации (ИМИ).
«По информации министра обороны, в настоящее время около 400 анкет до сих пор находится на рассмотрении для получения аккредитации в зоне ООС. По уровню внимания иностранных медиа к Украине ситуация сейчас сравнима с 2014-2015 годами. По информации иностранных журналистов, при получении аккредитации в зоне ООС они сталкиваются с многочисленными техническими проблемами, которые усложняют работу медиа и подрывают доверие к украинским органам власти», — отмечают авторы заявления.
Среди проблемных вопросов указаны:
В Медиарухе подчеркивают, что такая ситуация мешает медиа, в частности иностранным, правдиво и своевременно освещать события и создает искусственные препятствия для работы журналистов.
«В условиях гибридной войны чрезвычайно важно построение качественной и оперативной поддержки работы журналистов в Украине, что будет способствовать оперативному и достоверному информированию международного сообщества о событиях в Украине. Кроме того, такая ситуация порывает репутацию как государства Украины, так и украинской власти», — отмечается в заявлении.
Для исправления ситуации в Медиарухе предлагают:
Медиарух — сообщество, которое объединяет журналистов ведущих украинских медиа, журналистов-расследователей и экспертов медийных общественных организаций.
Подписантами меморандума Медиаруха стали UA:Перший, Украинское радио, Громадське радіо, ИА Укринформ, ИА Интерфакс-Украина, Liga.net, «Зеркало недели. Украина», НВ, «Цензор.Нет», 5 канал, «Український тиждень», Opinion, ряд региональных медиа, Независимый медийный совет, общественные организации «Детектор медиа», «Институт массовой информации», «Интерньюз-Украина», «Центр демократии и верховенства права», «Фундація «Суспільність», «Национальная ассоциация медиа», «Донецкий институт информации», «Институт демократии имени Филиппа Орлика», «Центр прав человека Zmina», другие организации и отдельные журналисты — в общей сложности более 70 участников.