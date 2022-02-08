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У Зеленского прокомментировали слова Макрона об отзыве законопроекта о переходном периоде

08 февраля 2022, 20:57

У Зеленского прокомментировали слова Макрона об отзыве законопроекта о переходном периоде

Законопроект о переходном периоде был отозван Кабинетом министров из Верховной Рады из-за рекомендаций Венецианской комиссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает «Радио Свобода».

Так он прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отзыве проекта закона «О государственной политике переходного периода» якобы во исполнение условий Нормандского формата.

«К нему были замечания от Венецианской комиссии. Понимаете, одно не упраздняет другое, возможно и так и так. Возможно, это устраивает стороны Нормандского формата. Но наша официальная позиция остается неизменной», – сказал Никифоров.

По его словам, пока неизвестно, когда законопроект будет внесен на рассмотрение парламента снова.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский отозвал законопроект, «который не соответствовал Минским соглашениям». Макрон не уточнил, о каком именно документе идет речь. Однако в конце января из Верховной Рады был отозван законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях. Ранее этот документ неоднократно критиковали российские власти, подчеркивая, что он нарушает Минские соглашения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицал, что отзыв законопроекта связан с переговорами в Нормандском формате.

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