Министр обороны Резников повторно заболел коронавирусом

Министр обороны Алексей Резников повторно заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.



«По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2862 новых случаев коронавируса в сутки. Я тоже попал сюда. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме», — написал Резников.



По его словам, благодаря современным средствам связи, рабочий режим непрерывный 24/7.



«Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну», — добавил глава Минобороны.



В предыдущий раз Алексей Резников болел коронавирусом в ноябре 2020 года.

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