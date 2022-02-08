Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Министр обороны Резников повторно заболел коронавирусом

08 февраля 2022, 21:55

Министр обороны Резников повторно заболел коронавирусом

Министр обороны Алексей Резников повторно заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

«По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2862 новых случаев коронавируса в сутки. Я тоже попал сюда. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме», — написал Резников.

По его словам, благодаря современным средствам связи, рабочий режим непрерывный 24/7.

«Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну», — добавил глава Минобороны.

В предыдущий раз Алексей Резников болел коронавирусом в ноябре 2020 года.

Читайте также:

Ермак объявил о выздоровлении от коронавируса 

Еще по теме

Люди
Алексей Резников
Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:08
Война «в любой момент», Макрон и «красавица Украина». Главное
15:54
Ощадбанк рассказал, что будет с просроченными картами ВПЛ после 1 апреля
13:54
МИД раскритиковал Reuters за интервью с «лидером сепаратистов» Пушилиным
10:24
Омбудсвумен требует освободить пленника «ДНР», которому грозит смертная казнь
10:05
«ДНР» выявила более 2400 случаев коронавируса за сутки
08:25
«ЛНР» сообщила о 579 новых случаях COVID-19
23:12
«ДНР» не нашла взрывчатку в подозрительном дипломате в центре Донецка
23:02
Оружие на $1,5 млрд для Украины, РФ продает «ДНР» сырье. Главное
21:33
«Гена Букин» и участники «Comedy Woman» выступят в Донецке
20:51
«ДНР» закупает сырье для чугуна у компании акционера Mail.ru и AliExpress
16:22
В Донецке эвакуировали людей из-за обнаружения «подозрительного» предмета
16:10
«ДНР» экспортировала товаров на 640 миллионов долларов в прошлом году
11:06
В тюрьме «Изоляция» находится женщина, которой нужна медпомощь
21:34
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
18:17
Главные новости Донбасса за неделю
все новости
23:08
Война «в любой момент», Макрон и «красавица Украина». Главное
22:58
Министр соцполитики рассказала о специальных субсидиях для жителей прифронтовой зоны Донбасса
22:27
Кириленко: Переход Донетчины в «красную» зону карантина откладывается
21:55
Министр обороны Резников повторно заболел коронавирусом
21:29
В Минских соглашениях нет ни слова об «автономии» Донбасса — посольство США
20:57
У Зеленского прокомментировали слова Макрона об отзыве законопроекта о переходном периоде
20:34
Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро дополнительной финансовой помощи
19:58
«Москва разочарована»: Гармаш рассказал, что Украина не давала письменных ответов на документы ОРДЛО
19:24
Луганщина переходит в «красную» зону карантина
18:49
В зоне ООС возникла проблемная ситуация с аккредитацией иностранных журналистов — Медиарух
18:34
На пункте пропуска «Меловое» открыли новую сервисную зону
18:25
В Часов Яре стартовали выборы городского головы
17:19
Боевики открыли огонь из гранатометов по позициям ООС, без потерь
16:42
Макрон заявил, что в ТКГ внесут прояснения по реализации Минских соглашений
16:25
Боевику «МГБ ДНР» заочно объявлено о подозрении за похищения и пытки людей
все новости
ВИДЕО
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
05 февраля, 21:50
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция