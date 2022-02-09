В Госдепе дали оценку встрече Макрона с Путиным

Госдеп США прокомментировал информацию о готовности президента РФ Владимира Путина к деэскалации на границе Украины, о чем он, по словам президента Франции, высказал во время встречи с Макроном в Москве.



На эту тему шел разговор во время брифинга официальной представительницы Госдепартамента США Джалины Портер.



У нее спросили, как США оценивают слова Макрона о том, что российский президент якобы пообещал прекратить эскалацию.



Портер отметила, что РФ по-прежнему накапливает войска вокруг и на оккупированных территориях Украины.

«Дело в том, что вокруг Украины все еще находится более 100 000 российских военных. Россия продолжает перебрасывать войска и технику к границам с Украиной. И мы думаем, что они находятся в таких позициях, когда могут совершить нападение в любой момент», — сказала она.



Портер уточнила, что Штаты не могут контролировать действия Москвы, однако в состоянии дать понять союзникам и партнерам, что РФ столкнется с серьезными последствиями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину.



«И если Россия все же вторгнется, то со временем она окажется в более слабом положении, а НАТО станет сильнее и сплоченнее», — подчеркнула официальный представитель Госдепа.

На уточняющий вопрос, контактировал ли кто-нибудь из представителей Госдепа с французской стороной во время встречи Макрона и Путина, Портер лишь сказала о продолжении тесных консультаций и координации своих действий нашими союзниками и партнерами.

Ближайшие дни будут решающими в вопросе российской деэскалации вокруг Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По его словам, необходимо достичь договоренности по конкретным шагам для стабилизации ситуации и достижения деэскалации.