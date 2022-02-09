Госэкоинспекция оштрафует «Азовсталь» на миллион гривен

Государственная экологическая инспекция в Донецкой области провела внеплановую проверку металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе и выявила нарушения почти на 1 миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.



Проверка касалась «соблюдения требований условий разрешения на специальное водопользование в части рационального использования и охраны водных ресурсов».



В период с 19 января по 2 февраля специалистами был произведен отбор проб и выполнены измерения содержания загрязняющих веществ в обратных водах на водовыпуске № 9 и поверхностных водах водозаборов № 1, 2 Азовского моря, говорится в сообщении.

По результатам измерений зафиксированы превышения утвержденных предельно допустимых концентраций, установленных разрешением на специальное водопользование.

Общая сумма рассчитанного ущерба за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в водный объект с возвратными водами составила около 1 миллиона гривен.



В настоящее время готовится претензия для предъявления предприятию и уплате ущерба, нанесенного окружающей среде, уточнили в Госэкоинспекции.