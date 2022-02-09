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В Польшу прибыли 4 самолета с американскими военными

09 февраля 2022, 09:33

В Польшу прибыли 4 самолета с американскими военными

По меньшей мере, четыре американских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США во вторник прибыли в Польшу. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Самолеты, вылетевшие с базы Форт-Брегг (штат Северная Каролина), приземлились в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. По решению Вашингтона, там будет размещено в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.

Накануне в аэропорту Жешув-Ясенка приземлились три борта с американскими десантниками. Еще один транспортник C-17A Globemaster III прибыл с грузом с авиабазы под городом Дувр (штат Делавэр).

По имеющимся данным, в Польшу уже переброшено, по меньшей мере, 750 военнослужащих 18-й воздушно-десантной дивизии Армии США.

По сообщению Командования Армии США в Европе, передовая группа американских десантников прибыла в Польшу еще в воскресенье. Военно-транспортный самолет доставил в Жешув командира 82-й дивизии генерала Кристофера Донахью, несколько десятков военнослужащих и военную технику.

На прошлой неделе на авиабазу в Висбадене в Германии уже прибыли военнослужащие оперативной штабной группы 18-го воздушно-десантного корпуса, в состав которой входит 82-я дивизия.

В минувшую среду, выступая на брифинге, официальный представитель Пентагона Джон Кирби указал, что командование вооруженных сил США в связи с обстановкой вокруг Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию.

При этом он уточнил, что «эти войска не будут воевать в Украине. Они должны будут обеспечить надежную оборону союзников по НАТО».

Всего около 3 тыс. американских военнослужащих будут переброшены в Европу или передислоцированы на ее территории в рамках мер по укреплению безопасности союзников, уточнил он.

Кирби сказал, что «в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам», которые уже там находятся. Еще примерно 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в ближайшие дни из США в Польшу, отметил он.

Пентагон также держит в состоянии повышенной готовности к переброске в Европу 8,5 тыс. военнослужащих. «Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае приказа», — подчеркнул Кирби.

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