«ДНР» снова выявила более двух тысяч случаев коронавируса за сутки

В отдельных районах Донецкой области за 8 февраля выявили 2 056 случаев коронавируса. Об этом сообщили в «Минздраве» группировки «ДНР».
За указанный период от осложнений умерли 11 человек, выписаны после выздоровления 202 пациента.
За все время пандемии «ДНР» подтверждает 135 185 заболевших COVID-19. Из них 110 844 человека выздоровели, летальных случаев — 9 589. Продолжают болеть 14 752 пациента.
Кроме того, за сутки выявлено 128 случаев пневмоний, из них госпитализировано 86 человек. Всего на лечении находится 965 пациентов с пневмониями, в том числе 404 на кислородной поддержке (+25 за сутки).
У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.
Днем ранее в «ДНР» заявили о 2 414 новых случаях заражения коронавирусом.
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