«ДНР» пятый год держит в плену человека с инвалидностью, нуждающегося в лечении

33-летний гражданин Украины Максим Тимофеев, незаконно удерживающийся группировкой «ДНР» в Макеевской исправительной колонии № 32, имеет инвалидность с детства и нуждается в немедленном лечении. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Тимофеев исчез 11 октября 2017 в родном Харцызске на неподконтрольной Украине части Донбасса. Когда он ждал автобус на остановке, к нему подошли сотрудники «МГБ ДНР» и отвезли в одну из воинских частей, где начали пытать, утверждает Денисова.

Максим Тимофеев

Первые 8 дней Тимофеев провел на территории завода «Изоляция», где «ДНР» обустроила тюрьму для пыток. Затем его перевели в СИЗО.



Через 8 месяцев после ареста Максима задержали и его мать Зинаиду Мальцеву, обоих обвинили обоих в «шпионаже в пользу Украины». Женщину «приговорили» к 10 годам и 6 месяцам, а Максима — к 12 годам с конфискацией имущества. Зинаиду Мальцеву удалось освободить во время обмена пленными 29 декабря 2019 года, а Максима продолжают удерживать в Макеевской исправительной колонии № 32.



Максим имеет инвалидность с детства, ему поставили несколько диагнозов, в том числе атрофию щитовидной железы, которая требует постоянного квалифицированного медосмотра врача-эндокринолога, который уже пятый год в плену не проводится. У мужчины две врожденные кисты в головном мозге, которые повлекли за собой нарушение в тканях, вследствие чего он страдает от сильной головной боли. Кроме того, у Максима хронический панкреатит и холецистит, а в тюрьме начались серьезные проблемы с желудком.



В Макеевской исправительной колонии никакая медпомощь ему не оказывается. Помогают только лекарства, их передает мама, которая после заключения сильно болеет.



Подобные действия в отношении Максима Тимофеева являются нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права, отмечает омбудсвумен.



Она обратилась с призывом к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно осуществить визит к Тимофееву, содействовать его срочному освобождению.



«Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для возбуждения вопроса его освобождения. Учитывая критическое состояние здоровья Максима Тимофеева, настаиваю на его незамедлительном освобождении», — подчеркнула Денисова.