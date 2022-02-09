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СБУ во время учений на Донбассе обнаружила настоящий тайник с боеприпасами

09 февраля 2022, 10:42

СБУ во время учений на Донбассе обнаружила настоящий тайник с боеприпасами

СБУ обнаружила тайник с боеприпасами на Донбассе. Фото: пресс-служба СБУ. СБУ обнаружила тайник с боеприпасами на Донбассе. Фото: пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили настоящий тайник с оружием и боеприпасами в ходе проведения контрдиверсионных учений на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, тайник обустроили участники российско-гибридных войск для совершения диверсий на территории региона и активного сопротивления силам ООС.

Укрытие было обустроено в подвале заброшенного здания. Из схрона правоохранители изъяли: 1766 патронов калибра 7,62 мм, 3 заряда в РПГ-7, 2 гранаты ВОГ-25, 3 гранаты РГД, 3 запала УЗРГМ, 46 патронов к крупнокалиберному пулемету ДШК калибра 12,7 мм.

Изъятый арсенал передан взрывотехникам ГСЧС для утилизации, отмечается в сообщении.

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СБУ тайник с боеприпасами

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