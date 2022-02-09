Комиссия по реализации норм международного гуманитарного права в Украине возобновила работу

Вчера, 8 февраля, спустя длительное время возобновила свою работу межведомственная комиссия по применению и реализации норм международного гуманитарного права в Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Заседание состоялось под председательством вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук с участием членов комиссии и координаторов рабочих групп.
По ее словам, комиссия может стать эффективным инструментом для выработки совместных решений, обеспечения взаимодействия органов государственной власти, платформой для объединения их усилий и определения путей и способов решения проблемных вопросов.
Так, на заседании утвержден регламент комиссии, координаторов и персональный состав четырех рабочих групп:
В частности, на рабочую группу по защите пострадавших в результате вооруженного конфликта возложены приоритетные задачи по разработке законопроекта об оказании гуманитарной помощи в кризисных ситуациях, а также проработка законопроекта относительно конвалидации сделок, недействительность которых связана с их осуществлением на временно оккупированных территориях.