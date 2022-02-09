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Архитектура, в которой усомнились: Боррель считает, что РФ давит на Украину ради переговоров

09 февраля 2022, 12:25

Архитектура, в которой усомнились: Боррель считает, что РФ давит на Украину ради переговоров

Россия ставит под угрозу архитектуру безопасности Европы, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время дискуссии в рамках «Бесед Жана Моне» в Вашингтоне.

Глава европейской дипломатии сказал, что сейчас мир стоит на пороге полномасштабной войны, но не такой, как Вторая мировая. По его мнению, РФ таким образом оказывает давление, чтобы привести к обсуждению безопасности в Европе.

«Я бы не сказал, что мы стоим на пороге полномасштабной войны, такой, как Вторая мировая. Не думаю, что Россия вторгнется в Украину, как Гитлер вторгся в Советский Союз в 1941 году. Для России важна не Украина, а архитектура безопасности в Европе. Архитектура, в которой усомнились. Мы считаем, что РФ стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров для обсуждения системы безопасности в Европе», — приводит слова Борреля «Дом».

Во время недавнего визита в Украину Боррель подчеркнул, что сегодня конфликт между Украиной и Россией может углубиться, к тому же растет военное напряжение для Европы. По его словам, перед ЕС и Украиной стоит задача дипломатическими методами содействовать деэскалации на Донбассе.

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