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Переселенцы из Луганска 8 лет живут в дачных домах возле линии фронта ►

09 февраля 2022, 13:20

Переселенцы из Луганска 8 лет живут в дачных домах возле линии фронта ►

Ольховские дачи в Луганской области — один из самых больших дачных массивов в Украине, который состоит из шести садовых кооперативов. Он находится возле Станицы Луганской, на линии соприкосновения. До 2014 года сюда летом любили приезжать луганчане. С началом боевых действий летние домики стали для многих постоянным местом жительства. Сегодня на Ольховских дачах постоянно живут около тысячи переселенцев, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

68-летняя Татьяна Алексеевна до войны была успешным менеджером в банковском секторе в Луганске. После начала боевых действий, увидела, как изменился город, и поняла, что ей там больше места нет.

«Проработав сорок лет в системе банка, я знала всю экономику нашей области. И когда я слышала о том, что закрылись наша шахта Луганска, закрылась шахта "Белореченская" — такие, крупные предприятия закрылись, клиентура там вся осталась. И люди негативно ко всему этому относятся. Ну я вот не могу себя переступить, один раз там побывала в 2018 году, посмотрев, что совершенно другой там образ жизни», — рассказывает пенсионерка.

Дачный домик Татьяна Алексеевна уже обжила и провела здесь все необходимые коммуникации, уезжать куда-либо отсюда женщина не хочет.

Из тех тысячи человек, что живут постоянно на дачах, практически все — пенсионеры. Кроме трех небольших продуктовых магазинов, тут ничего нет. За лекарствами, снять пенсию или к врачу — необходимо ездить в Станицу Луганскую. Проходящий автобус не всегда подходит людям по графику, поэтому приходится нанимать частный транспорт, его стоимость — 150 гривен в одну сторону.

«Обычно несколько человек собираются, платят человеку, и мы едем. В Станицу за закупками мы ездим, потому что [общественный] транспорт — не всегда удобно. Ну и сумки. Ты если ездишь с соседом, берешь уже не две сумки, а пять. Пенсию получаешь, снимаешь пенсию, естественно, стараемся закупиться», — переселенка из Луганска Галина.

В 2019 году жители кооператива выбрали председательницей Татьяну Алексеевну. Она понимала что вопрос номер один — появление здесь медпункта. Ее услышали в гуманитарной миссии «Пролиска» и решили помочь.

«В этом здании был просто жилой дом. Люди с 2014 года, когда началась война, сказали, что мы этот дом бросаем, он нам как бы не нужен, вы можете использовать его в своих целях», — рассказала переселенка из Луганска Татьяна Васюкова.

Руководительница гуманитарного центра «Пролиска» в Станице Луганской Екатерина Артемова отмечает, что получение Ольховскими дачами статуса населенного пункта упростило бы жизнь местным жителем.

«Мы стали подавать руководителям, что требуется медицинское учреждение. Очень много у людей невыявленного сахарного диабета, потому что это надо поехать, измерять уровень глюкозы. То есть много заболеваний, о которых люди даже не предполагают, что они у них есть», — добавила она.

Для полного ремонта здания и закупки необходимой мебели, доноры предоставили гуманитарной миссии «Пролиска» около 600 тысяч гривен. За четыре месяца в доме сделали все для организации приема семейного врача и договорились со Станично-Луганской первичной медико-санитарной помощью о выделении специалиста. Это уже третий прием доктора. За предыдущие два удалось осмотреть 70 пациентов.

Возле нового медпункта очередь из тех, кто хочет попасть к врачу. Пока что прием ведется дважды в неделю с двенадцати до трех часов дня. Люди мечтают, чтобы врач приезжал сюда каждый день, и чтобы в этом помещении разместили небольшой аптечный пункт.

Медпункт — не первое улучшение жизни переселенцев на Ольховских дачах представителями гуманитарной миссии «Пролиска». Ранее миссии удалось организовать раздачу местным жителям справок о статусе внутренне перемещенного лица.

Нерешенными остаются вопросы относительно социальной помощи, доступа к полноценной медицинской помощи и медикаментам, транспортного доступа в ближайшие населенные пункты.

Также в «Пролиске» думают, как можно перевести дачный домик в статус жилого дома, для того, чтобы переселенцы могли получить льготы и уменьшить свои затраты, например, на электроэнергию. Для этого юристы миссии составляют соответствующие запросы в Верховную Раду.

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