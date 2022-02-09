Россия отдаляет реализацию Минских соглашений — США в ОБСЕ

Россия должна начать выполнять Минские соглашения, обеспечив базовые требования по прекращению огня, отводу тяжелых вооружений, а также разблокировки доступа миссии ОБСЕ к границе Украины. Такую позицию высказал во время онлайн-конференции постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер, передает «Укринформ».



«Давайте помнить, что Россия является подписантом Минских договоренностей, равно как и ОБСЕ. Следовательно, на России лежит ответственность за имплементацию той части соглашений, которые касаются ее обязательств», — указал дипломат.



По его словам, ОБСЕ также должна играть свою роль, поскольку является стороной, которая подписывала Минские договоренности, как, конечно, и Украина.



Посол подчеркнул, что «Минск» направлен прежде всего на стабилизацию ситуации с безопасностью на местах. В документе прежде всего речь идет о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений, а также беспрепятственном доступе международных наблюдателей — миссии ОБСЕ — ко всей территории Украины, в том числе временно оккупированной.



«Эти самые первые ключевые условия не были выполнены, поскольку силы, которые возглавляет и снабжает Россия, продолжают обстреливать украинские позиции. И вследствие конфликта потеряно уже более 14 тысяч жизней», — констатировал Карпентер.



Кроме того, по его словам, в запрещенных соглашениями зонах остается тяжелое вооружение, на оккупированных территориях не обеспечивается свободный доступ наблюдателям ОБСЕ.



Высокопоставленный представитель США добавил, что Россия всячески блокирует в ОБСЕ инициативу мониторинга границы между Украиной и РФ. В частности, в прошлом году она ветировала это предложение. «Таким образом, мы скорее отдаляемся от имплементации Минских соглашений, а не приближаемся», — подчеркнул посол.