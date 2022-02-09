Кабмин утвердил выделение 500 гривен за бустерную вакцинацию

Кабинет министров утвердил выделение украинцам, получившим бустерную дозу вакцины от коронавируса, дополнительных 500 гривен в рамках государственной программы «єПідтримка».



Соответствующее постановление правительство приняло с однодневной доработкой на заседании в среду.Кроме того, Кабмин увеличил срок действия счета для получения такой помощи с четырех до девяти месяцев.



Правительство также расширило возможность использования средств «єПідтримки» для людей старше 60 лет и людей с инвалидностью первой и второй группы — помимо покупки лекарств, они смогут также оплатить коммунальные услуги.