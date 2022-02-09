На Луганщине за сутки еще 774 заболевших COVID-19, семеро умерших

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 774 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще семеро больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

При этом за сутки выздоровел 151 человек, умерли от осложнений заболевания 7 человек — 61-летний мужчина из Лисичанска, 59-летняя женщина из Кременского района, 81-летний мужчина из Новоайдарского района, 61-летний мужчина из Новопсковского района, 64-летний мужчина из Сватовского района, 61-летняя женщина из Станицы Луганской и 81-летняя женщина из Старобельского района.



За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 70 987 жителей области. Из них выздоровели — 59 088 человек, умерли — 2 307 пациентов.

В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1 207 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 59,2 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за вторник, 8 февраля, в Украине выявили 38 257 случая заражения коронавирусом, что на 3 904 случая больше, чем днем ранее.